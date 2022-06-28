NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Aile fotoğrafı - Son Dakika
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Aile fotoğrafı

28.06.2022 23:58

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi kapsamında katılımcı ülke liderleri aile fotoğrafı için bir araya geldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi kapsamında katılımcı ülke liderleri aile fotoğrafı için bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Aile fotoğrafı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Aile fotoğrafı - Son Dakika
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