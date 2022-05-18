NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç temsilcileriyle buluşuyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO üyeliği için harekete geçen Finlandiya ve İsveç, üyelik başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Her iki ülkeden de yapılan açıklamada, resmi başvuru yapacakları belirtildi. Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.

BUGÜN RESMİ BAŞVURU YAPACAKLAR

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, düzenledikleri basın toplantısında NATO üyeliğine dair yeni açıklamalarda bulundu. Andersson yaptığı açıklamada, Finlandiya ile birlikte NATO'ya 18 Mayıs'ta (bugün) başvuru yapacaklarını dile getirdi.

ERDOĞAN'IN VETOSUNA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Andersson ve Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosuna yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Andersson; "NATO üyesi olarak Türkiye ile iş birliği içinde olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadeleyi destekliyoruz. Türkiye ile her türlü sorunu görüşmeye ve çözüm aramaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö da "Türkiye, daha önce Finlandiya'nın üyeliğine karşı olumlu bir tutum sergilemişti ancak yeni tutumuna şaşırdık. Finlandiya, Türkiye ile hemen hemen her şeyi tartışmaya hazır. Türkiye ile daha çok konuşmamız gerekiyor. Her ikimiz de ( İsveç Başbakanı'nı kastederek) Erdoğan'dan görüşme talep ettik" dedi. Bunun üzerine Andersson, "Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırız. NATO üyeliği ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirecektir" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EVET DEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile yaptığı basın toplantısında; Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin olarak, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" demişti.