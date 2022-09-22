NATO'dan Çin'e Rusya çağrısı: Savaşın bitmesi etkinizi kullanın

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş aylardır sürüyor. Son haftalarda Ukrayna, taarruza geçerek bazı bölgelerini Ruslardan geri almıştı ancak Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanmak için 23 ve 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleme kararı aldı.

PUTİN SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Bu gelişmeyi Rusya tarafı olumlu karşıladı ancak ABD, NATO ve AB'den art arda tepkiler yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etti.

NÜKLEER TEHDİDİ GÜNDEM YARATTI

Putin'in, "Batı bizi yok etmek istiyor. Blöf yapmıyorum, toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" sözleriyle Batı'ya nükleer tehdidinde bulunması ise yankı uyandırdı. Ukrayna lideri Zelenski bu açıklamalara, "Batı, Putin'in şantajlarına boyun eğmemeli. Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum. Putin, Ukrayna'yı kendi askerlerinin kanında boğmak istiyor. Sınırlarımız içindeki toprakları özgürleştireceğimizden eminim." yanıtını verdi.

NATO'DAN ÇİN'E RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ KULLANMA ÇAĞRISI

Gelişmeler sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ülkesinin Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısı yaptı.

Stoltenberg, Çinli Bakan Vang ile New York'taki BM Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sonlandırması için Çin'e Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

NATO'DAN REFERANDUM KARARLARINA KINAMA

Öte yandan referandum karalarına tepkiler sürüyor. NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde 'referandum' düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

"BM ŞARTI'NIN AÇIK BİR İHLALİ OLACAKTIR"

Tehdit veya güç kullanımından kaynaklanan hiçbir toprak kazanımı yasal olarak kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Müttefikler, Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ve gayrimeşru ilhakını asla tanımıyor ve tanımayacak. Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki sahte referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olacaktır" denildi. NATO müttefiklerinin Rusya'nın yasadışı ve gayri meşru ilhaklarını tanımayacağı belirtilen açıklamada, "Tüm devletleri Rusya'nın bariz toprak fetih girişimlerini reddetmeye çağırıyoruz" denildi.

"ÇATIŞMAYI SONA ERDİRMEK RUSYA'NIN ELİNDE"

Rusya'nın ilan ettiği kısmi seferberliğin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki durumu tırmandırdığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın nükleer tehditlerinin de reddedildiği vurgulandı. Açıklamada, " Rusya, savaşın saldırganlığının Ukrayna halkına getirdiği muazzam ıstırabın yanı sıra, şimdi seferber edilen Rus halkı için de dahil olmak üzere savaşın maliyetinin tüm sorumluluğunu taşıyor. Çatışmayı sona erdirmek Rusya'nın elinde. Rusya bu savaşı derhal durdurmalı ve Ukrayna'dan çekilmeli" denildi.

NATO, UKRAYNA'YA DESTEĞİNİ YİNELEDİ

NATO'nun Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğinin yinelendiği açıklamada, "NATO müttefikleri, Rusya'nın saldırganlığına karşı kendisini savunmaya devam eden Ukrayna'ya siyasi ve pratik destek sağlama konusunda kararlılığını koruyor" denildi.

NATO'NUN BİR SAVUNMA İTTİFAKI OLDUĞU HATIRLATILDI

NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu hatırlatılan açıklamada, NATO'nun tüm Avrupa-Atlantik bölgesinde barış, güvenlik ve istikrar için çaba göstermeye devam edeceği aktarılarak, NATO'nun müttefik topraklarının her santimini savunmak ve korumak için birleştiği vurgulandı.