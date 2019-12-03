Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Polonya ya da Baltık ülkelerine bir saldırıda tüm ittifak...
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Polonya ya da Baltık ülkelerine bir saldırıda tüm ittifak... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Polonya ya da Baltık ülkelerine bir saldırıda tüm ittifak...

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Polonya veya Baltık ülkelerine yapılacak herhangi bir saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Polonya veya Baltık ülkelerine yapılacak herhangi bir saldırıya karşılık vereceğini söyledi.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "NATO kuvvetlerinin Polonya ve Baltık ülkelerindeki mevcudiyeti sayesinde Rusya'ya çok güçlü bir sinyal gönderiyoruz. Polonya ya da Baltık ülkelerine herhangi bir saldırı olursa, tüm ittifak karşılık verecek" dedi. NATO'nun bir düşman listesi olmadığını ancak, müttefiklerin gerekli durumlarda karşılık vereceğini belirten Stoltenberg, Avrupa Birliği'nde güçlü bir savunmaya karşı olmadığını, ancak NATO'nun yerini almaya çalışmanın bir anlam ifade etmediğini söyledi.


ABD, Türkiye'ye NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planlarına destek verme çağrısı yapmıştı. Türkiye ise NATO'nun Suriye'de terör örgütü PPK/ YPG ile mücadelesine daha fazla siyasi destek vermesi gerektiğini savunmuş ve Türkiye için de aynı duyarlılığın gösterilmesini istemişti. - BRÜKSEL

Jens Stoltenberg, Polonya, Türkiye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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