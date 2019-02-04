Son Dakika Haberleri: NATO Komutanı Tuğamiral Boots'dan Vali Karaloğlu'na Ziyaret

NATO Komutanı Tuğamiral Boots'dan Vali Karaloğlu'na Ziyaret

31 dakika önce

NATO Daimi Deniz Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Boudewjın Boots, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

NATO Komutanı Tuğamiral Boots'dan Vali Karaloğlu'na Ziyaret, System.String[]
NATO Daimi Deniz Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Boudewjın Boots, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.


Akdeniz'de yapılacak NATO görevi için Antalya Limanına gelen Türk, Hollanda, İspanyol ve Kanada savaş gemilerinin NATO Komutanı Tuğamiral Boots, Vali Karaloğlu'yla makamında bir araya geldi.


Valilik şeref defterini de imzalayan Boots, cumartesi günü geldikleri Antalya'dan yarın ayrılacaklarını belirterek, Akdeniz'in güzel bir şehrinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Valisi Karaoğlu da "Sizleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. İnşallah tekrar Antalya Limanına bekleriz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel
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