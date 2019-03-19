Nazilli Belediyesi, Yaylapınar ve Bağcıllı Mahallelerinde Yolları Yeniledi

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaylapınar ve Bağcıllı Mahallelerinde bulunan toplam bin 100 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaylapınar ve Bağcıllı Mahallelerinde bulunan toplam bin 100 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.



Bağcıllı ve Yaylapınar Mahallelerinde mevcut muhtelif yolların parke taşı döşemeleri, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi.



Yaylapınar Mahallesi'nde 600 metrekare, Bağcıllı Mahallesinde de 500 metrekare olmak üzere her iki mahallenin sokaklarında toplam bin 100 metrekarelik alanda parke taşı döşemesi yapıldı.



Yeni yol açma ve yol yenileme çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların devam ettiğini ve program kapsamında sürdürüleceğini ifade etti.



Nazilli Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Haluk Alıcık ve ekibine teşekkür etti. - AYDIN

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