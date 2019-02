Nazilli Belediyesinden Yeşil Mahalle'de Yol Hamlesi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle 1857 Sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle 1857 Sokakta Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen yol açma, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.



İlçe genelinde yaşam standartlarının yükseltilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü imkanların seferber edildiğini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Yaptığımız yatırımlarla Yeşil Mahallemiz Nazilli'mizin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Ekiplerimiz kırsaldan merkeze tüm mahallelerimizde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Nazilli halkı her şeyin en güzelini hak ediyor. Biz de Nazilli Belediyesi olarak büyük bir gayretle hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.



Yeşil Mahalle 1857 Sokakta bulunan toplam 2 bin metrekare alanda parke taşı döşeme çalışması yaptıklarını ifade eden Alıcık, "20 metre genişlik ve 100 metre uzunluktaki yolumuzda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Parke taşı döşeme işlemlerini en kısa sürede tamamlayıp yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız" dedi. - AYDIN

