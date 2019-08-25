Son Dakika Haberleri: Nazilli'de AK Parti gençlik kolları başkanı kazada yaralandı
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Nazilli'de AK Parti gençlik kolları başkanı kazada yaralandı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosiklettin sürücüsü AK Parti Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu ile arkasında oturan kardeşi Ahmet Kırlıoğlu yaralandı.

Nazilli'de AK Parti gençlik kolları başkanı kazada yaralandı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosiklettin sürücüsü AK Parti Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu ile arkasında oturan kardeşi Ahmet Kırlıoğlu yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, kırsal İsabeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Arkasında kardeşi Ahmet Kırlıoğlu'nun oturduğu 09 UR 443 plakalı motosikleti kullanan AK Parti Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu, Sevcan İnce yönetimindeki 20 F 6998 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra başka otomobile çarparak durdu. Kazada kasksız olan Kırlıoğlu kardeşler, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 kardeşi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan kardeşlerden Furkan Eftal Kırlıoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Sevcan İnce, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Atatürk Bulvarı, AK Parti, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:12 Kaynak: DHA
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