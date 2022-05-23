Nazilli'de iki hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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Nazilli'de iki hırsızlık olayı aydınlatıldı

23.05.2022 10:12
Nazilli'de iki hırsızlık olayı aydınlatıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde asansör makarası ve bisiklet hırsızlığı şüphelileri iki ayrı operasyonla yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde asansör makarası ve bisiklet hırsızlığı şüphelileri iki ayrı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde bulunan bir ikametten demir profil, asansör makarası ve demir çengel çalındığına dair ihbar alan ekipler harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemelerde şüphelinin R.A olduğu tespit edildi. Şahsı yakalamak için operasyon düğmesine basan polis, başarılı takip sonucunda R.A'yı aynı gün içerisinde yakaladı. Ayrıca Turan Mahallesi'nde bulunan bir ikametten elektrikli bisiklet çalındığı konusunda ihbar alan ekipler, bölgede yaptığı kameraları inceleyerek şüphelinin Y.K olduğunu tespit etti. Şahsı teknik ve fiziksel takip sonucunda aynı gün içerisinde yakalayan ekipler Y.K'yi başarılı operasyon sonucunda kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.A tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Bisiklet, Karaçay, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de iki hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika


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