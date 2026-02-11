Nazilli'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
E.Ç'nin kullandığı 09 R 3870 plakalı motosiklet, Altıntaş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi N.Ç. ve kızları E.Ç, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
