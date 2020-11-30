Nazilli'de salgın teknik heyete de sıçradı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüsle boğuşan zirve yarışındaki Nazilli Belediyespor'da salgın teknik heyete de sıçradı. Birçok futbolcunun koronavirüsü atlattığı, halen 4 oyuncunun karantinada olduğu siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Hasan Şermet'ten sonra yardımcısı Seyfettin Kurtulmuş da ikinci kez karantinaya alındı. Geçtiğimiz günlerde karantina sürecini tamamlayan Kurtulmuş'un testinin tekrar pozitif çıktığı öğrenildi.

Nazilli'de bu gelişme üzerine antrenmanlar altyapı antrenörleri Birkan Duran ve Murat Türkar'a emanet edildi. Teknik heyetle birlikte futbolcular Murat Can Bölükbaşı, Mehmet Akif Şerifoğlu, Hasan Demir, Zekeriya Topayan'ın koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu takımda karantina sürecini tamamlayarak tekrar takımla birlikte idmanlara başlayan Muhammed Ali Aydın, Bünyamin Cesur Karataş ve kaleci Hasan Çayrak'ın da antrenman eksikleri bulunuyor. Aytaç Deniz, Mehmet Ersavaş ve Polat Güren'in de sakatlıkları var.