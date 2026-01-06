Nazilli\'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden G.Y. (19) tutuklandı, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tabanca ile bir evin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı. Çalışmada şüphelilerin G.Y. ile M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, dün operasyon düzenledi. Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y., 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.