Nazilli'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nazilli'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Nazilli\'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama
06.01.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda G.Y. tutuklandı, M.A. serbest kaldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden G.Y. (19) tutuklandı, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tabanca ile bir evin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı. Çalışmada şüphelilerin G.Y. ile M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, dün operasyon düzenledi. Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y., 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Nazilli, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Grönland’ı isteyen Trump’a, Avrupa ülkesinden üstü kapalı destek Grönland'ı isteyen Trump'a, Avrupa ülkesinden üstü kapalı destek
Mısır, Benin’i zor da olsa uzatmalarda yendi Mısır, Benin'i zor da olsa uzatmalarda yendi

18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:44
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
16:08
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi Şahıs tanıdık çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:57:55. #7.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.