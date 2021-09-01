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Nazilli'de yeni adli yıl törenle açıldı - Son Dakika

Nazilli'de yeni adli yıl törenle açıldı

01.09.2021 13:45
Nazilli'de yeni adli yıl törenle açıldı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni adli yıl açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni adli yıl açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi. Törende konuşan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, yeni adli yılın tüm yargı mensuplarına, yargı çalışanlarına ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, mevcut adliye sarayının yetersiz kalması nedeniyle yeni adliye sarayı için hızlı bir çalışma içerisine girdikleri müjdesini verdi.

Nazilli Adliyesi bahçesinde düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, CHP Aydın Milletvekili Av. Süleyman Bülbül, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Nazilli Baro Temsilcisi Av.Emel Şahin, ilçe protokol üyeleri, hakimler ve savcılar, avukatlar ve çok sayıda adliye çalışanı katıldı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, yaptığı açılış konuşmasında, "1 Eylül 2021 ve gelenek olduğu üzere bugün 2021-2022 adli yıl açılışını hep birlikte icra etmek için burada bulunuyoruz. Bilindiği üzere tüm mahkemelerimizde 'adalet mülkün temelidir' ibaresi yazılıdır. Devlet yaşayan, nefes alıp veren bir varlık olsaydı, oksijeni kesinlikle adalet olurdu. Devlet adaletle vardır ve şanı adaletledir. Adalet yeri geldiğinde sudan, ekmekten daha öncelikli ihtiyaçtır. Adalet tüm tarihe mal olmuş liderlerin en önemli ilkesi, tüm filozofların tanımladığı en büyük erdem olmuştur. Yargı görevini icra eden bizlere ise bu büyük sorumluluk duygusu, zorlu bir vicdan muhasebesi ve vazife bilinci kalmaktadır, vazifenin zorluğu da kişisel değil yine evrenseldir, tarihin tüm geçmiş dönemlerinde, tüm ülkelerde yargı sistemi evrensel ve yerel nitelikte eleştirilere maruz kalmıştır ve günümüzden sonraki dönemlerde de kalacaktır, ülkemizde olduğu gibi modern hukuk devletlerinde, Hakimin, Cumhuriyet Savcısının veya Avukatın hukuku değil, kanunun çizdiği sınırlar ve ön gördüğü uygulamalar vardır. Asıl olan kanunun cevaz verdiği sınırlar içerisinde varolan delillere göre vicdanı tatmin eden soruşturmaları yapmak, savunmayı icra etmek ve kararı vermektir. Bu konuda 600 yıllık bir imparatorluğun mirası ve 98 yıllık Cumhuriyetimizin tecrübeleri ile her geçen gün Adaletin daha hızlı tecellisinde iyiye doğru gideceğimize dair inancımız tamdır. Kendimize özgü Yerelde ise Adaletin hızlı tecellisi ile birlikte, fiziki şartları iyileştirmek en öncelikli hedefimiz olacaktır. Adliyemizdeki Fiziki yer kapasitesinin ihtiyaca cevap vermemesi, Adliyemize ataması yapılan hakim ve cumhuriyet savcısı sayısını da doğrudan etkilemekte, halen görevde olan mahkeme, hakim ve savcılarımızın iş yükünün, Türkiye'de eşdeğer bölgelere nazaran ziyadesiyle artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle Nazilli ile birlikte Nazilli Adliyemizin görev alanında bulunan Buharkent, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerimize hizmet verecek yeni bir adliye binasının en azından temelinin atılması aşamasına gelmesi hedeflenmektedir" dedi.

Nazilli Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Nazilli Adliyesi, bağlı mülakat adliyeleri ve ilçeleri ile birlikte toplamda 283 bin vatandaşa hizmet verdiklerini ifade etti. Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin, yaşanan aksaklıkların bir an önce giderilmesi konusunda dilek ve temennilerde bulundu.

Kendisi de bir avukat olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da konuşmasında, "Avukatlık mesleğinin tozunu yutan ve her aşamasında hizmet eden bir avukat olarak yeni adli yılın açılışında meslektaşlarımla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu oldum. İnşallah, adaletin hızlı ve masrafsız bir şekilde tecelli ettiği, vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde adaleti hissettiği yeni bir adli yıl dileğiyle tüm meslektaşlarımızın adli yılını kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de yeni adli yıl törenle açıldı
Nazilli'de yeni adli yıl törenle açıldı
Nazilli'de yeni adli yıl törenle açıldı

Nazilli, Türkiye, Adalet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'de yeni adli yıl törenle açıldı - Son Dakika


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