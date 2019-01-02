Nazilli Yeni Yolları ile Göz Dolduruyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallede yol açma ve yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallede yol açma ve yapım çalışmalarına başladı.



Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yeşil Mahalle'de 1897 Sokak devamından 652 Sokağa kadar, 220 metre uzunluk 17 metre genişliğinde açılan yolun stabilize çalışmaları tamamlandı. Yeni açılan yolda orta refüj ve kaldırım kenarı bordürlerinin de döşenmesinden sonra kilitli parke taşı kaplama çalışmalarına başlandı.



Yeşil Mahalle1897 sokaktaki yol yapım çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Erdemir eşliğinde yerinde inceleyen Başkan Haluk Alıcık, yeni açılan yol hakkında Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur'dan bilgi aldı. Pekuğur, açılan yeni yol sayesinde mahalle sakinlerinin toz ve çamurdan kurtulduğunu hatırlattı.



İlçe genelinde yürüttükleri yol çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Alıcık, "Hem merkez mahallelerimizde hem de kırsalda yol çalışmalarımız program dahilinde aralıksız sürüyor. Daha önce mahalle sakinleri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yol hakkındaki sıkıntılarını dile getirmişlerdi. Her yağmur sonunda yolun çamur içerisinde kaldığını bana bizzat bildirmeleri üzerine Yeşil Mahallemizde 1897 Sokak devamından 652 Sokağa kadar olan bölümde yol açma çalışması yaptık. Yolun kanalizasyon, aydınlatma ve bunun gibi alt yapı çalışmalarının ardından stabilizesi gerçekleştirildi. Orta refüj ve kaldırım kenarı bordürlerinin de döşenmesinden sonra 220 metre uzunluk 17 metre genişliğindeki yolda toplamda 3740 metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı. Allah'ın izniyle çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız ve mahalle sakinlerini de rahata kavuşturacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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