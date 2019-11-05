Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı
6 saat önce
HAKKINDA tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:15 Kaynak: DHA
HAKKINDA tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak'ı oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu'nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.
- İstanbul
Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı Kokpite aldığı yolcunun çektiği fotoğraf, pilotun hayatını kararttı Devlet Bahçeli, Altan kardeşler ve Ilıcak için verilen kararlara tepki gösterdi