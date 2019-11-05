Son Dakika Haberleri: Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı
Son Dakika Güncel Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı

Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı

6 saat önce

HAKKINDA tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.

Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı, System.String[]

HAKKINDA tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak'ı oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu'nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.

- İstanbul

Nazlı Ilıcak, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:15 Kaynak: DHA
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