NBA, 31 Temmuz'da geri dönüyor

Batı konferansından 13, doğu konferansından 9 takım

30 takımdan 29'u kabul etti

8 normal sezon maçı oynanacak

8 takım sezonu noktaladı

12 Ekim'de tamamlanması planlanıyor

- Koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında askıya alınan NBA, 31 Temmuz'da 22 takımla geri dönecek.

ESPN'in haberine göre; NBA'de bir süredir konuşulan plan, onaydan geçti ve NBA'in 31 Temmuz'da başlaması kesinleşti. 22 takımın mücadele edeceği yeni format, 30 takımın 29'unun onayıyla kabul edildi. Orlando'da 8 normal sezon maçı, ardından play-offların oynanacağı yeni formatta, sıralamaya göre play-off şansı olduğu kabul edilen 22 takım seçildi.

BATI KONFERANSINDAN 13, DOĞU KONFERANSINDAN 9 TAKIM

"6.5 galibiyet fark" kıstasına göre seçilen bu formatta, konferanslarda 8'inci sırada bulunan takımlar ile en fazla 6.5 galibiyet farkı bulunan tüm takımların yer alması kararlaştırıldı.

Bu sıralamaya göre, batı konferansından 13, doğu konferansından ise 9 takımın katılımıyla maçlar 31 Temmuz'da Orlando'da başlayacak.

8 NORMAL SEZON MAÇI OYNANACAK

8 normal sezon maçının ardından konferanslarda 8'inci ile 9'uncu sıralarda yer alan takımların, birbirleriyle arasında 4 ya da daha az galibiyet farkı oluşursa, 8'inci sıra için çift elemeli bir play-in turnuvası düzenlenecek ve eşleşmeyi kazanan takımlar, play-off'a adını yazdıracak.

KİMLER DIŞARIDA KALDI?

Her şeyin yolunda gitmesi halinde, NBA yönetimi finalleri 12 Ekim'de bitirmeyi planlıyor.