NBA efsanelerinden İstanbul övgüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NBA efsanelerinden İstanbul övgüsü

NBA efsanelerinden İstanbul övgüsü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketball Without Borders kapsamında İstanbul’a gelen NBA’in önemli isimleri, organizasyonun yanı sıra İstanbul’a ilişkin değerlendirmeleriyle de dikkat çekti. İtalyan efsane Danilo Gallinari, milli takımdan takım arkadaşlarının kendisine İstanbul için ‘oynadıkları en iyi şehir’ dediğini söylerken, Brook Lopez de İstanbul’u ‘harika bir şehir’ olarak nitelendirdi.

NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi programı Basketball Without Borders’ın (BWB) 25’inci yılı kapsamında düzenlenen BWB Next Up kampı, dünyanın dört bir yanından genç basketbolcuların yanı sıra NBA’in önemli isimlerini de İstanbul’da buluşturdu.

Kamp için ilk kez İstanbul’a gelen eski NBA yıldızı Danilo Gallinari, kent hakkındaki ilk izlenimlerini anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı. Gallinari, daha önce birçok kez İstanbul’a gelme fırsatı yakaladığını ancak çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremediğini belirterek, “Milli takımdan takım arkadaşlarım da dahil olmak üzere tanıdığım herkes bana İstanbul’un oynadıkları en iyi şehir olduğunu söyledi. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Dün şehri biraz gezme fırsatımız oldu ve gerçekten harikaydı” dedi.

NBA efsanelerinden İstanbul övgüsü

NBA’in deneyimli yıldızlarından Brook Lopez de BWB’nin yeni formatının dünyanın en iyi genç oyuncularını İstanbul’da bir araya getirmesine dikkat çekti. Lopez, organizasyonu değerlendirirken ‘büyük İstanbul şehri’ ifadesini kullandı ve kampın genç oyuncular açısından önemli bir vitrin olduğunu söyledi. Lopez, İstanbul’daki kampa katılan oyuncuların bir bölümünün önümüzdeki yıllarda NBA ve diğer profesyonel liglerde boy göstereceğine inandığını ifade etti.

Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson ise İstanbul’u Avrupa basketbolunun geleceğinde önemli rol oynayabilecek şehirlerden biri olarak gösterdi. Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki yakınlaşmanın heyecan verici olduğunu söyleyen Atkinson; İstanbul’u Paris, Milano ve Madrid’le birlikte Avrupa’nın önemli basketbol şehirleri arasında sıraladı.

İstanbul, NBA, Son Dakika

Son Dakika NBA NBA efsanelerinden İstanbul övgüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
St. Petersburg’da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı St. Petersburg'da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu
Galatasaray Leao transferinde geriye düştü Gece yarısı sürprizi Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Bakan Şimşek’ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
Bursa’da mühürlü atölyede patlama kamerada Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada
Ünlü profesör ödül törenini karıştırdı Bir anda üzerini çıkardı Ünlü profesör ödül törenini karıştırdı! Bir anda üzerini çıkardı

10:55
Fatih Tekke’nin istifası sonrası Hamit Altıntop’tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 11:08:52. #7.13#
SON DAKİKA: NBA efsanelerinden İstanbul övgüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement