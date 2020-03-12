NBA'in ertelenmesine gelen tepkiler - Son Dakika
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NBA'in ertelenmesine gelen tepkiler

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süresiz ertelenmesi, basketbol camiasında da büyük üzüntüyle karşılandı.

NBA'in ertelenmesine gelen tepkiler, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süresiz ertelenmesi, basketbol camiasında da büyük üzüntüyle karşılandı.

Los Angeles Lakers forması giyen all-star oyuncu LeBron James, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından attığı mesajda, "Spor organizasyonlarını, okulları ve işe gitmeyi iptal eder hale geldik. Bizim asıl iptal etmemiz gereken 2020 yılı. Gerçekten çok zorlu bir 3 ay geçirdik. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın." değerlendirmesinde bulundu.

Orlando Magic'te forma giyen Evan Fournier ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Rudy Gobert ile telefonda konuştum. Morali gayet iyi. Kimse panik yapmasını. Hepinizi seviyoruz." mesajını paylaştı.

NBA'in efsane oyuncularından 43 yaşındaki Vince Carter ise düzenlediği basın toplantısında, bu sezon maç oynanmaması halinde faal basketbol kariyerini sonlandırabileceğini belirtti.

İki basketbolcu da var

Öte yandan, ABD basını, virüsün tespit edildiği oyuncuların Utah Jazz'da forma giyen Fransız Rudy Gobert ve Kongolu Emmanuel Mudiay olduğunu paylaştı. Jazz ise sosyal medya hesabından söz konusu oyuncuların koronavirüsüne yakalandığını belirtmese de hasta olduklarını doğruladı.

Jazz ile son 10 gün içinde karşılaşan Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons ve Toronto Raptors takımlarının da kendilerini karantinaya aldığı iddia ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Lakers, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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