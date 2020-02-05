NCL hastası Ahmet, tedavi için Ankara'da - Son Dakika

BATMAN'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis- beyincik erimesi) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay (6) tedavisi için gerekli olan paranın toplanmasının ardından ailesiyle Ankara'ya geldi. Baba İhsan Abay, "Ben artık gerçekten umutluyum" dedi.

Batman'da Fatma-İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar, NCL hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet'in ameliyatın ardından 2 yıl boyunca yurtdışında üretilen ilacı kullanması gerektiği belirlendi. Aile bunun için toplam 3 milyon lira ihtiyaç duyulmasının ardından Batman Valiliği'ne yardım talebinde bulundu. Batman Valisi Hulusi Şahin, komisyon aracılığıyla açılan banka hesabına 10 bin lira yardımda bulunarak ilk bağışçı oldu. Kentteki iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye'nin farklı noktalarında yaşayan vatandaşların da desteği ile yardım kampanyası kapsamında 2 milyon 500 bin lira toplandı. Toplanan yardım parasının ardından Ahmet, tedavi olmak üzere dün ailesi ile birlikte Ankara'ya geldi. Ahmet'in, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tetkik ve tahlillerine başlandı. Tetkiklerin ardından tedavi sürecinin planlanacağı bildirildi.

'BEN ARTIK GERÇEKTEN UMUTLUYUM'

Batman Turgut Özal Anadolu Lisesi 'nde Matematik öğretmeni olan baba İhsan Abay, kampanyada 2.5 milyon lira toplandığını söyleyerek, "Kalan paranın toplanıp toplanmayacağı konusunda benim herhangi bir endişem yok. Ben 20 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Bu zamana kadar doktor, mühendis olmuş birçok öğrencim bu kampanyayı duyup oğlum için para yatırdıklarını söylediler. Bunun yanında halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Kenetlendiler ve bizim için seferber oldular. Ben Türkiye'de gerçek anlamda bir duygunun uyandığını gördüm. Çünkü bu iş sadece Batmanla sınırlı kalmadı. 5 yaşından 80 yaşına kadar yardım yapan bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Ben artık gerçekten umutluyum" dedi.

Baba Abay, hastanede şu anda oğlunun dosyasının incelendiğini, önümüzdeki günlerde tedavi plan ve programının belli olacağını kaydetti. Ameliyatın ardından toplanan para ile yurtdışından ilacın getirileceği öğrenildi.