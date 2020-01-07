Ne de olsa ekmek teknesi ! - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan yağışla birlikte tur otobüsü yoldan çıktı. Kendini güçlükle dışarı atan sürücü Levent Sural, otobüsteki evrakları almaya ise traktörle gitti.

Antalya'da iki gündür devam eden sağanak yağış en çok Serik ilçesinde etkili oldu. İlçede metrekareye 214 kilogram yağışın düştüğü duyuruldu. Yağışlar nedeniyle yaklaşık 2 bin dekar arazinin su altında kaldığı öğrenildi. Karadayı Mahallesi'nden Belek Mahallesi'ne 34 NH 0510 tur otobüsüyle turist almaya giden Levent Sural, her gün kullandığı yolu yine kullandı. Yolu görerek ilerleyen Sural, bir anda yükselen su seviyesiyle neye uğradığını şaşırdı. Aracının sürüklenip yoldan çıktığını gören Sural, hemen kontağı kapatıp otobüsü terk etti. Sural, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ve itfaiye yolu trafiğe kapattı. Otobüsü kurtarmaya iki vinç gelse de başarılı olamadı. Saatler geçmesine rağmen otobüsünün sudan çıkartılamadığını gören Sural, büyük korku yaşadı. Sural, kasko işlemlerinin ardından aracını çekecek olan çekiciyi beklemeye devam ederken, sık sık su içindeki otobüsüne bakan Levent Sural, evraklarını almak için ise bir traktörden destek aldı. Traktörle otobüse yaklaşan Sural, buz gibi suya dalıp otobüsten evraklarını aldı.

Traktör sürücüsü çiftçi Ramazan Takavut ise sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında tüm çiftçi kardeşlerini uyarıp, zarar görenlere geçmiş olsun mesajı yayınladı. Öte yandan, azalan yağmurla birlikte otobüsün bulunduğu bölgede su seviyesinin düştüğü görüldü.

Aynı bölgede iki sera ve deponun sel sularından zarar gördüğü belirtildi. Polis ekiplerinin yolda aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.

"BİR ANDA OLDU"

Olayın şokunu üzerinden atamayan Levent Sural, "Her gün kullandığım yol. Ben ilerlerken asfalt görünüyordu. Ama ilerledikçe seviye hızlandı, aracım sola doğru sürüklendi. Baraj kapağı açılmış gibi bir anda oldu, su şiddetli geldi. Kontağı kapattım araçtan çıkıp, güvenli yere geldim. Misafir falan yoktu içinde araç boştu" dedi.

(İsa Akar - Suat Metin/İHA)