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Son Dakika Güncel Nejat Uygur, Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı - Son Dakika

Nejat Uygur, Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı

6 saat önce

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve komedyen Nejat Uygur, ölümünün 6'ncı yılında Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı.

Nejat Uygur, Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı, System.String[]

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve komedyen Nejat Uygur, ölümünün 6'ncı yılında Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı.

Bilecik Belediyesince Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Yeşilçam filmlerinin ve hafızalara yer etmiş şarkılarının mizahi yorumla aktarıldığı "Yeşilçam Sahnede" oyunu sergilendi.

Nejat Uygur'un çocukları Süheyl ve Behzat Uygur'un yer aldığı oyunda, Uğur Babaürhan, Dilan Çıtak ve Ömer Yılmaz, Yeşilçam'ın görsel ve şarkılarını izleyicilerle paylaştı.

Etkinlik sonunda Uygur'un ölümünün altıncı yılı dolayısıyla vatandaşlara helva dağıtıldı.

"Nejat bey 'Beni hep gülümseyerek anın' derdi"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, usta oyuncu Nejat Uygur'un evlatlarının önemli bir eser ile izleyiciyle buluştuğunu söyledi.

Şahin, "Harika bir eser izledik burada. Bilecik için güzel bir eğlence ve coşku oldu. Usta oyuncu Nejat Uygur'u da burada anıyoruz, çocuklarına bu geceyi bize yaşattıkları için teşekkür ederiz." dedi.

Behzat Uygur, Bilecik'te çok güzel bir geleneğin devam ettiğini söyledi.

Gerçek bir anma etkinliği olduğunu ifade eden Uygur, "Nejat bey 'Beni hep gülümseyerek anın.' derdi. Bu gece de onun isteği doğrultusunda gerçekleşti. Bilecik artık tiyatro kentidir, tekrar buraya geleceğiz. 'Süt Kardeşler' isimli yeni oyunumuzla buraya tekrar geleceğiz." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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