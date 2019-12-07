Son Dakika Haberleri: Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı
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Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı

7 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykelleri görmek üzere Nemrut Dağı'na çıkmak için kente gelen turistlere bölgedeki kar yağışı nedeniyle izin verilmiyor.

Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykelleri görmek üzere Nemrut Dağı'na çıkmak için kente gelen turistlere bölgedeki kar yağışı nedeniyle izin verilmiyor.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen ve Adıyaman il sınırları içerisinde bulunan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı, yoğun kar yağışı nedeniyle görünmüyor.

Dağın zirvesindeki antik heykelleri görmek, güneşin doğuşu ve batışını izlemek için kente gelen ziyaretçiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nemrut Dağı'na yaklaşık 3 kilometre kala geri dönmek zorunda kaldı.

İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 160 bin kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini belirterek, dağa ulaşımın sağlanamadığını, bu nedenle bugünden itibaren turizm sezonunu kapattıklarını açıkladı.

Ekinci, mart ayına kadar dağın ulaşıma kapalı olacağını aktardı.

Nemrut Dağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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