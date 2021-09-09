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Neova Katılım Sigorta'nın 5 yıllık stratejisi paylaşıldı - Son Dakika

Neova Katılım Sigorta'nın 5 yıllık stratejisi paylaşıldı

09.09.2021 13:16
Neova Katılım Sigorta'nın 5 yıllık stratejisi paylaşıldı, System.String[]

Neova Katılım Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kolaç, "Neova Katılım Sigorta için 5 yıllık strateji oluşturduk. Bu çalışma ile birlikte sektörde ilk 10'da kalıcı olacak, Neova'yı üst sıralara taşıyacak yatırımlar yapacağız ve projelerimizi hayata geçireceğiz.

Neova Katılım Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kolaç, "Neova Katılım Sigorta için 5 yıllık strateji oluşturduk. Bu çalışma ile birlikte sektörde ilk 10'da kalıcı olacak, Neova'yı üst sıralara taşıyacak yatırımlar yapacağız ve projelerimizi hayata geçireceğiz." dedi.

Kolaç, Neova Katılım Sigorta'nın 5 yıllık stratejisi ve hedeflerine ilişkin çevrim içi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl Neova Katılım Sİgorta'nın Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olduğunu anımsattı.

Kuveyt Türk Finans Grubu olarak katılım sigorta sektörünü önemsediklerini, bankacılık sektöründeki hızlı büyüme trendini katılım sigorta sektöründe de göstermek istediklerini ifade eden Kolaç, "Neova Katılım Sigorta için 5 yıllık strateji oluşturduk. Bu çalışma ile birlikte sektörde ilk 10'da kalıcı olacak, Neova'yı üst sıralara taşıyacak yatırımlar yapacağız ve projelerimizi hayata geçireceğiz. 2021 yılı ortasında ciddi bir sermaye artışı yaparak yaklaşık 85 milyon TL olan ödenmiş sermayemizi 500 milyon TL'ye çıkardık." diye konuştu.

Kolaç, en önemli iş ortaklarının acenteler olduğunu, Türkiye genelinde 2 bin 500'e yakın acenteleri ile birlikte büyüdüklerini aktararak, stratejik hedeflere acentelerle birlikte ulaşacaklarını söyledi.

Insurtech, fintech ve startuplar ile yakın çalıştıklarını, bu ekosisteme destek olmak ve yeni iş birlikleri oluşturabilmek için girişim sermayesi yatırım fonunun kuruluşu için başvuruda bulunduklarını belirten Kolaç, stratejileri dahilinde sundukları ürün ve hizmetlerle bugünkü öncü pozisyonlarını korumakla kalmayıp, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.

"5 yılın sonunda minimum yüzde 4,6-yüzde 5 arasında piyasa payına ulaşmayı hedefliyoruz"

Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Özgür Bülent Koç ise stratejik önceliklerinin başında kaskoda büyümenin yer aldığını belirterek, "Bunu gerçekleştirmek için kasko ürünümüzü piyasadan farklılaştıracak yeni özellikler ekliyoruz. Özellikle marka kasko çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yakın zamanda bunun sonuçlarını paylaşacağız." dedi.

Mevcut ürünlerin yanı sıra yeni ürünler de hayata geçirmek istediklerini ifade eden Koç, "Burada da en önemli gelişim alanı olarak sağlık sigortacılığı sektöründe müşterilerimizin ilgisini çekip beğenisini kazanacak iddialı ürünlerin hazırlığı içerisindeyiz. Yeni stratejimiz doğrultusunda 5 yılın sonunda müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkartırken pazar payımızı da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Koç, marka bilinirliğini artırmayı istediklerini, bu kapsamda kurumsal kimliklerini de yenilediklerini ve relansman kampanyası hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Acentelere yatırım yapmaya devam edeceklerini bildiren Koç, yakında duyurdukları Neova Acente Mobil Uygulaması ile acentelerinin birçok işlemini 7 gün 24 saat yapabilir duruma geldiğini dile getirdi.

Koç, etik ve paylaşımcı sigorta yaklaşımlarıyla müşterilere ve acentelere bakiye iadesini geçen yıllarda yaptıklarını anlatarak, "Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda bu uygulamamızı daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Bununla ilgili uygulamalarımızı güncelleyerek yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Neova Katılım Sigorta olarak hayat dışı sigortacılık alanında 2021 yılının 7 ayında sektör ortalamasının oldukça üzerinde büyüdüklerini ve buna devam edeceklerini aktaran Koç, Türkiye'nin ilk katılım sigortası şirketi olarak sektördeki öncü konumlarını devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Koç, 5 yıllık stratejilerinin sonunda minimum yüzde 4,6-yüzde 5 arasında piyasa payına ulaşmayı hedeflediklerini, sektörde ilk 10'daki yerlerini sağlamlaştıracaklarını aktardı.

Özel sağlık sigortalarıyla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortalarında uygun ürünlerle piyasaya girmeyi hedeflediklerini belirten Koç, bu konuda marka ortaklığı yapacakları firmanın bulunduğunu, kesinleştiğinde bildireceklerini kaydetti.

Koç, yeni gelen düzenlemeyle katılım penceresi usulü çalışan şirketlerin 31 Aralık 2021'e kadar pencereyi şirkete çevirmesi veya pencereyi tasfiye etmesi gerektiğini anımsatarak, "Hayat dışında şu anda iki katılım şirketi var, bir tane daha kuruluyor 3 olacak. Benim tahminim yıl sonuna kadar 1 ya da 2 şirket daha kurulur veya başka bir şirketi satın alıp katılıma çevirme şekline yönelenleri görebiliriz." diye konuştu.

Katılım sigortacılığının toplam sigortacılıktan aldığı payın yüzde 6 civarında olduğuna işaret eden Koç, bunun da gelecek 5 yıl içerisinde yüzde 10-12'lere çıkmasını beklediklerini söyledi.

Kuveyt Türk, Türkiye, Yatırım, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Neova Katılım Sigorta'nın 5 yıllık stratejisi paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neova Katılım Sigorta'nın 5 yıllık stratejisi paylaşıldı - Son Dakika
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