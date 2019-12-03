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Nepal'de arazi aracı nehre yuvarlandı: 14 ölü
6 saat önce
Asya ülkesi Nepal'de dağ yolunda arazi aracının nehre yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:56 Kaynak: AA
Asya ülkesi Nepal'de dağ yolunda arazi aracının nehre yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, başkent Katmandu'nun 180 kilometre kuzeybatısında Himalaya Dağları'nın eteğindeki Baglung bölgesinde meydana gelen kazada, kavşağı dönerken kontrolden çıkan arazi aracı 300 metre aşağıdaki Badigad Nehri'ne yuvarlandı.
Kazada, araçtaki 14 kişi hayatını kaybetti, bir yolcu ise kayboldu.
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