Son Dakika Haberleri: Nepal'de arazi aracı nehre yuvarlandı: 14 ölü
Son Dakika Güncel Nepal'de arazi aracı nehre yuvarlandı: 14 ölü - Son Dakika

Nepal'de arazi aracı nehre yuvarlandı: 14 ölü

6 saat önce

Asya ülkesi Nepal'de dağ yolunda arazi aracının nehre yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de arazi aracı nehre yuvarlandı: 14 ölü, System.String[]

Asya ülkesi Nepal'de dağ yolunda arazi aracının nehre yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, başkent Katmandu'nun 180 kilometre kuzeybatısında Himalaya Dağları'nın eteğindeki Baglung bölgesinde meydana gelen kazada, kavşağı dönerken kontrolden çıkan arazi aracı 300 metre aşağıdaki Badigad Nehri'ne yuvarlandı.

Kazada, araçtaki 14 kişi hayatını kaybetti, bir yolcu ise kayboldu.

Katmandu, Japon, Nepal, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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