Son Dakika Haberleri: Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Tunceli'de görüntülendi
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Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Tunceli'de görüntülendi

6 saat önce

Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Tunceli'de görüntülendi Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından, Akbaba yakından görüntülediTUNCELİ - Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan Kara Akbaba, Sansa Deresi'nde görüntülendi.

Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Tunceli'de görüntülendi

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından, Akbaba yakından görüntüledi

TUNCELİ - Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan Kara Akbaba, Sansa Deresi'nde görüntülendi.

Doğa'nın çöpçüsü olarak bilinen ve Dünya'da nesli tehdit altında olan Kara Akbaba Tunceli- Erzincan arasında görüntülendi. Özel bir firmada çalışan fırsat buldukça da doğa fotoğrafçılığı da yapan Muzaffer Akyüz, Tunceli'nin Pülümür İlçesi ile Erzincan sınırında bulunan Sansa Deresi mevkiinde gördüğü Kara Akbaba'yı yakından fotoğraflayıp, görüntülerini çekti. Akbaba'ya 10 metre kadar yaklaşan Akyüz'e hayvan adeta poz verdi. Kara Akbaba daha sonra ormanlık alana doğru kanat çırparak gözden kayboldu.

İş dışında doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirten Akyüz, "İlimiz özelde de ilçemiz Pülümür yaban hayatı bakımından son derece zengin. Ben de vakit buldukça bu zenginlikleri kayıt altına almaya çalışıyorum. Nesli tehlike altında bulunan Kara Akbaba'yı yakından görüntülediğim için kendimi mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Tunceli'de görüntülendi

Erzincan, Pülümür, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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