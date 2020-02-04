Nesrin Cevadzade beyazlara büründü! Hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nesrin Cevadzade beyazlara büründü! Hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı - Son Dakika Magazin

Nesrin Cevadzade beyazlara büründü! Hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı

32 dakika önce

Yasak Elma dizisinde "Şahika" karakterini canlandıran Nesrin Cevadzade, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekti. İtalya'da beyaz elbisesiyle verdiği pozları paylaşan güzel oyuncu takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Şahika" karakterini canlandıran güzel oyuncu Nesrin Cevadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cevadzade, İtalya'da beyaz elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun söz konusu paylaşımlarına binlerce beğeni gelirken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Yaaa senin sesin sesiiinnn

- Çoooooooooooooooooooook güzelsin be

- Akıllarda kalan güzellik

- Sen ne güzel bir detaysın öyle yeryüzünün eşsiz meleği

"HİÇ BİRİSİNİ ALDATTINIZ MI?" SORUSUNA ÇARPICI YANIT

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye samimi itiraflarda bulundu. "Hiç birini aldattınız mı?" sorusuna çarpıcı bir cevap veren Nesrin Cavadzade, "Aldatmak biriyle sevişmek ve öpüşmek ise yapmadım. Ama bir ilişkim varken, zihnimde başka aşklara savrulduğum oldu. Aşka laf geçmiyor ki!" dedi.

Nesrin Cevadzade beyazlara büründü! Hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı
Nesrin Cavadzade, "Hiç birini aldattınız mı?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:24 
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