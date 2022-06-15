Nestle, bebek maması krizi yaşayan ABD'ye 548 bin kutu mama ulaştıracak - Son Dakika
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Nestle, bebek maması krizi yaşayan ABD'ye 548 bin kutu mama ulaştıracak

15.06.2022 20:33
Nestle, bebek maması krizi yaşayan ABD'ye 548 bin kutu mama ulaştıracak

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki bebek maması sıkıntısına çözüm bulmak için Nestle'nin İsviçre'den ABD'ye 548 bin kutu mama göndereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki bebek maması sıkıntısına çözüm bulmak için Nestle'nin İsviçre'den ABD'ye 548 bin kutu mama göndereceğini duyurdu.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Nestle'nin İsviçre'den yarın Kentucky'nin Lousville kentine her biri 226 gram olan 548 bin kutu mama getireceğini belirtti.

Söz konusu mamaların yönetiminin başlattığı "Uçan Mama Operasyonu" kapsamında federal yönetimin kaynakları ile gerçekleşeceğini kaydeden Biden, gelen mamaların dağıtımında hastaneler, evde bakım şirketleri ve bakım programlarının öncelikli olacağını ifade etti.

Biden, Nestle'nin gelecek günlerde daha çok mamayı ABD'ye ulaştıracağını kaydetti.

ABD'deki bebek maması krizi

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, mama üreticisi Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı.

Fabrika, şubatta bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken, üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu, Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken ABD Başkanı Biden, bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

Biden, 18 Mayıs'ta bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzalamış ve "Uçan Mama Operasyonu'nu" başlatmıştı. Bu kapsamda ABD'ye bugüne kadar 6 kez uçaklarla diğer ülkelerden bebek maması tedariki yapılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nestle, bebek maması krizi yaşayan ABD'ye 548 bin kutu mama ulaştıracak - Son Dakika

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