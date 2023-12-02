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Netanyahu ''Müzakereler çıkmaza girdi'' bahanesiyle Mossad Başkanı'nı İsrail'e geri çağırdı - Son Dakika

Netanyahu ''Müzakereler çıkmaza girdi'' bahanesiyle Mossad Başkanı'nı İsrail'e geri çağırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'da gerçekleştirilen Hamas ile yapılan müzakerelerin çıkmaza girdiği gerekçesiyle Mossad Başkanı David Barnea'nın ülkesine geri dönmesi talimatını verdi. İsrail böylece ateşkese kapıları kapamış oldu.

02.12.2023 - 16:07,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile yapılan Katar'daki dolaylı müzakerelerin "çıkmaza girmesi" nedeniyle İsrail Dış istihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın ülkesine geri dönmesi talimatı verdi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Mossad'dan bir heyetin Katarlı yetkililerle Gazze'de 24 Kasım'da başlayan ve dün sona eren "insani aranın" yeniden başlatılmasını görüşmek için Doha'da olduğu kaydedilmişti.

"MÜZAKERELER ÇIKMAZA GİRDİ"

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Doha'da Hamas ile yapılan dolaylı müzakerelerin "çıkmaza girdiği" belirtildi. Bunun üzerine Netanyahu'nun Mossad Başkanı Barnea ve ekibinden İsrail'e geri dönmelerini istediği ifade edildi.

İsrail, Gazze'de ateşkese kapıları kapadı! Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na 'Geri dönün' talimatı
İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mossad Başkanı Barnea

HAMAS'A YİNE AYNI SUÇLAMA

Açıklamada, varılan mutabakatta Hamas'ın elindeki İsrailli esir çocuk ve kadınların tamamının serbest bırakılması kısmını yerine getirmediği öne sürüldü.

İsrail, Gazze'de ateşkese kapıları kapadı! Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na 'Geri dönün' talimatı

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI'INI BOMBALADILAR: EN AZ 100 ÖLÜ

Öte yandan, ateşkesin sona ermesiyle saldırılarını tüm şiddetiyle başlatan İsrail savaş uçakları son olarak Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Filistin resmi ajansı WAFA, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü." açıklamasını yaptı.

İsrail, Gazze'de ateşkese kapıları kapadı! Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na 'Geri dönün' talimatı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail, Gazze'de ateşkese kapıları kapadı! Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na 'Geri dönün' talimatı
İsrail, Gazze'de ateşkese kapıları kapadı! Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na 'Geri dönün' talimatı
İsrail, Gazze'de ateşkese kapıları kapadı! Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na 'Geri dönün' talimatı
İsrail, Gazze'de ateşkese kapıları kapadı! Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na 'Geri dönün' talimatı
İsrail, Gazze'de ateşkese kapıları kapadı! Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na 'Geri dönün' talimatı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu ''Müzakereler çıkmaza girdi'' bahanesiyle Mossad Başkanı'nı İsrail'e geri çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu ''Müzakereler çıkmaza girdi'' bahanesiyle Mossad Başkanı'nı İsrail'e geri çağırdı - Son Dakika
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