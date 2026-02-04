Netanyahu, Witkoff ile İran ve Gazze'yi Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu, Witkoff ile İran ve Gazze'yi Görüştü

04.02.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Witkoff ile İran'la gerilim ve Gazze'deki ateşkes sürecini ele aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüşmesinde İran'la artan gerilim ve saldırılarla ihlal ettikleri Gazze'de ateşkes sürecini ele aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD'li Özel Temsilci Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapacağı görüşmeye ilişkin Netanyahu, "İran'ın verdiği sözleri tutumayacağını defalarca kanıtladığını" ileri sürdü.

Gazze'de ikinci aşamasına geçilen ateşkes anlaşmasına değinen Netanyahu, Witkoff'a "Hamas silahsızlandırılmadan, Gazze Şeridi askerden arındırılmadan ve ordu savaş hedeflerine ulaşmadan" bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının başlamaması konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi.

Netanyahu ayrıca, Filistin Yönetimi'nin hiçbir şekilde Gazze Şeridi'nin yönetiminde yer almasına izin vermeyeceklerini ABD'li Özel Temsilci Witkoff'a iletti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen "savaş hedeflerine" ulaşmak bahanesiyle Gazze Şeridi'ni bombalamayı sürdürüyor.

İsrail'in İran'la müzakereye ilişkin Witkoff'tan bir dizi taplepte bulunduğu iddiası

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun İranlı yetkililerle olası bir nükleer anlaşmayı ele almak üzere görüşecek Witkoff'tan bir dizi talepte bulunduğu öne sürüldü.

Netanyahu'nun Witkoff'tan yapacağı görüşmede, Tahran yönetiminden yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu başka bir ülkeye devretmesini, nükleer programına son vermesini, balistik füze üretimini ve Orta Doğu'daki vekil güçlerine finansman ve yardımları durdurmasını şart koşmasını istediği iddia edildi.

İsrail güvenlik teşkilatının kurmay kademesinin de Netanyahu ile Witkoff arasındaki toplantıda hazır bulunduğu kaydedildi.

Kanal 12'ye konuşan İsrailli yetkili, "Bu koşulları içermeyen herhangi bir anlaşma kötü bir anlaşmadır. Bu yönetim, tüm alanlarda ve özellikle İran meselesinde İsrail'e olan sadakatini kanıtlamıştır. İsrail geçmişte etkili olmuştur ve bu kez de Amerikalıların tercih edeceği yaklaşımlarda etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Özel Temsilci Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle bu haftanın sonuna doğru bir araya geleceğini duyurmuştu.

Amerikan medyasında, ABD'li ve İranlı yetkililerin cuma günü İstanbul'da bir araya gelmeyi planladığı yönünde haberler yer almıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Witkoff ile İran ve Gazze'yi Görüştü - Son Dakika

Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

00:08
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 00:39:14. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu, Witkoff ile İran ve Gazze'yi Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.