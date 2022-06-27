Netflix Türkiye'nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix Türkiye'nin temmuz ayı içerikleri belli oldu!

27.06.2022 09:53
Netflix Türkiye'nin temmuz ayı içerikleri belli oldu!

Netflix, her ay yeni dizi ve filmleri abonelerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Netflix Türkiye'nin temmuz ayı takvimi belli oldu.

2019'un sonlarında patlak veren koronavirüs nedeniyle uzunca bir süre evde kaldık. Bu süreçte video akış platformları son derece yaygınlaştı. Bu hizmetlerden birisi de Netflix. Platform, her ay yeni dizi ve filmleri abonelerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Netflix Türkiye'nin temmuz ayı filmleri ve dizileri belli oldu. İşte Netflix, Temmuz 2022 takvimi!

Netflix Türkiye, Temmuz 2022 dizileri ve filmleri

Netflix Türkiye, temmuzda abonelerinin beğenisine sunacağı içerikleri açıkladı. Buna göre 1 Temmuz'da platforma sevilen dizi Stranger Things'in dördüncü sezon ikinci kısmı eklenecek. Tarihler 6 Temmuz'u gösterdiğinde kadrosunda Talia Ryder, Jordan Fisher ve Ayo Edebiri gibi isimleri barındıran Netflix filmi Merhaba, Hoşça Kal ve Yaşadığımız Her Şey gelecek.

Netflix Türkiye'nin Temmuz 2022 takvimi içerisinde komedi dizisi Boo, Bitch de yer alıyor. Dizi, 8 Temmuz tarihinde abonelerin karşısına çıkacak. Animasyon filmi sevenler de unutulmadı. Zira Deniz Canavarı, 8 Temmuz'da platforma gelecek.

Netflix'te kıyım başladı: Yüzlerce çalışan kovuldu

1971 yılında Portland ve Seattle arasındaki Amerika Birleşik Devletleri hava sahasında yer alan bir uçağı kaçıran soyguncu D.B. Cooper'ı konu alan Neredesin D.B. Cooper?, 13 Temmuz'da gelecek. Öte yandan bundan bir gün sonra ise popüler oyun serisi Resident Evil'dan uyarlanan Resident Evil: Biohazard dizisi yayınlanacak.

Netflix Türkiye'nin önümüzdeki ayki içerikleri bunlarla sınırlı değil. Zira 14 Temmuz'da Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye, 15 Temmuz'da İkna, 20 Temmuz'da Virgin River'ın dördüncü sezonu, Jurassic World Kretase Kampı'nın beşinci sezonu da 21 Temmuz'da platforma gelecek. Bir gün sonra, The Gray Man yayına girecek.

Netflix Türkiye'nin temmuz ayı içerikleri belli oldu!

28 Temmuz'da kadrosunda Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan gibi isimlerin yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi, abonelerin karşısına çıkacak. 29 Temmuz'da da başrolünde sevilen oyuncu Neil Patrick Harris'in yer aldığı Uncoupled yayına girecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce platformun Temmuz 2022 takvimi nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Kredi Okuryazarlık Haftası başlıyor Kredi Okuryazarlık Haftası başlıyor
Kaynak: Shiftdelete

1 Temmuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix Türkiye'nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
10:13 Özdağ, kendisine "maşa" diyen Soylu'ya yanıt verdi: Sülü, Türkiye'ye en büyük tehdit sen ve zihniyetindir! Biz şeytanla aynı safta durmayız!
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:23 Adana'da 38 kişi PKK operasyonu kapsamında gözaltına alındı! Aralarında HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da var
09:20 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt: Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu
09:16 Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 10:20:18. #1.11#
SON DAKİKA: Netflix Türkiye'nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement