Netflix yandı: Disney+ onlarca ülkede daha açılıyor! - Son Dakika
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Netflix yandı: Disney+ onlarca ülkede daha açılıyor!

11.06.2022 15:40
Netflix yandı: Disney+ onlarca ülkede daha açılıyor!

Disney+ Orta Doğu ve Kuzey Afrika için planlarını açıkladı. Yayın devi, toplamda 16 ülkede daha erişime açılmayı planlıyor.

14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlamayı planlayan Disney Plus, yıl içerisinde daha fazla ülkede erişime açılmak istiyor. Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan yeni ülke listesi, Disney+'ın doğrudan Netflix'in pazar payını ele geçirmek istediğini gösteriyor.

Disney+ hangi ülkelerde hizmet veriyor?

Walt Disney'in popüler yayın hizmeti, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesi için yeni yol haritasını sundu. Toplamda 16 ülkede erişime açılmayı planlayan Disney+, bölgelere özel içerikler sunmayı hedefliyor. Ayrıca özellikle popüler içerikler için Arapça altyazı sunacağını ifade etti.

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Daha önceki şirket içi toplantıda 160 ülkeye yayılmak istediklerini açıklayan Disney+, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yayın hayatına başlıyor. Eğlence şirketi, MENA için normal Disney+'tan biraz daha farklı olan Disney+Hotstar uygulamasını sunacağını söyledi.

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— Disney+ MENA (@DisneyPlus_MENA) June 8, 2022

Disney+Hotstar yayınında 100 bin saatten daha fazla içerik bulunuyorken; Ms. Marvel, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi ve Moon Knight gibi Disney'in kendi yapımlarına da yer veriliyor.

Netflix her ne kadar küresel bir rakip olsa da, bu Orta Doğu ve Kuzey Afrika için geçerli değil. 2021 yılında hazırlanan rapora göre, Orta Doğu bölgesinin en popüler yayın servisi Abu Dabi merkezli Starzplay oldu.

2 milyona yakın aboneye hizmet veren Starzplay'in hemen arkasında ise 1,4 milyon abone ile Amazon Prime Video boy gösteriyor.

Netflix yandı: Disney+ onlarca ülkede daha açılıyor!

Netflix'in MENA bölgesi için özel yapımlar hazırladığını da belirtmek gerekiyor. Yayın devinin Arapça konuşan ülkeler için "Al Rawabi School for Girls" ve "Finding Ola" gibi bazı orijinal içerikleri bulunuyor. Hatta bu diziler için çoktan ikinci sezon hazırlıklarına başlamış durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney+ Orta Doğu'da başarılı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Netflix yandı: Disney+ onlarca ülkede daha açılıyor! - Son Dakika

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