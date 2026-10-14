Netflix’ten dev işten çıkarma kararı: 1000 çalışanın işine son veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netflix’ten dev işten çıkarma kararı: 1000 çalışanın işine son veriliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Netflix’ten dev işten çıkarma kararı: 1000 çalışanın işine son veriliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijital yayın devi Netflix yaklaşık 1000 çalışanının işine son verme kararı aldı. Şirketin izleyici kaybı ve artan rekabet karşısında platforma olan ilgiyi canlı tutmaya çalıştığı bir dönemde gelen kararın, çalışanların yaklaşık yüzde 6’sını etkilemesi bekleniyor.

Dünyanın önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix, yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sını kapsayan kararın, izleyici ilgisini artırma ve kaynakları daha verimli kullanma hedefleri doğrultusunda alındığı bildirildi.

 2022’DEN BU YANA EN BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

Netflix’in işten çıkarma kararı, 2022’den bu yana şirkette gerçekleştirilen en büyük personel azaltımı olarak değerlendiriliyor. Ürün, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları başta olmak üzere çeşitli departmanların karardan etkilenmesi bekleniyor.

Şirketin eş CEO’ları Greg Peters ve Ted Sarandos’un çalışanlara gönderdiği mesajda, kaynakların ve personelin öncelikli alanlara yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Netflix’ten dev işten çıkarma kararı: 1000 çalışanın işine son veriliyor

İZLEYİCİ İLGİSİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 325 milyon küresel aboneye sahip Netflix, izleyicilerin platformda daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için farklı içerik türlerine yöneliyor. Şirket, geleneksel dizi ve film içeriklerinin yanı sıra video podcast’ler ve canlı yayınlarla içerik çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Öte yandan, platformun bazı popüler yapımlarında izleyici sayısının sezonlar ilerledikçe önemli ölçüde gerilediğine ilişkin değerlendirmeler, izleyici bağlılığının korunmasına yönelik tartışmaları artırıyor.

HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Netflix’in işten çıkarma kararı, şirket hisselerinin son bir yılda yaklaşık yüzde 40 değer kaybettiği bir dönemde geldi. İşten çıkarma haberinin ardından hisselerde yaklaşık yüzde 1’lik yükseliş görüldü.

Şirket yönetimi, personel azaltımına rağmen yüksek etkili alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğini ve yıllık finansal hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlediğini belirtti.

Netflix’in işten çıkarma kararına ilişkin kamuoyuna yapılmış kapsamlı bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
18:12
UEFA Gençlik Ligi’nde Fenerbahçe, Aston Villa’ya mağlup
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
17:30
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı İşte sözleri...
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akılalmaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:22:01. #7.13#
SON DAKİKA: Netflix’ten dev işten çıkarma kararı: 1000 çalışanın işine son veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei