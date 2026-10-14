Netflix’ten dev işten çıkarma kararı: 1000 çalışanın işine son veriliyor

Dünyanın önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix, yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sını kapsayan kararın, izleyici ilgisini artırma ve kaynakları daha verimli kullanma hedefleri doğrultusunda alındığı bildirildi.

2022’DEN BU YANA EN BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

Netflix’in işten çıkarma kararı, 2022’den bu yana şirkette gerçekleştirilen en büyük personel azaltımı olarak değerlendiriliyor. Ürün, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları başta olmak üzere çeşitli departmanların karardan etkilenmesi bekleniyor.

Şirketin eş CEO’ları Greg Peters ve Ted Sarandos’un çalışanlara gönderdiği mesajda, kaynakların ve personelin öncelikli alanlara yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İZLEYİCİ İLGİSİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 325 milyon küresel aboneye sahip Netflix, izleyicilerin platformda daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için farklı içerik türlerine yöneliyor. Şirket, geleneksel dizi ve film içeriklerinin yanı sıra video podcast’ler ve canlı yayınlarla içerik çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Öte yandan, platformun bazı popüler yapımlarında izleyici sayısının sezonlar ilerledikçe önemli ölçüde gerilediğine ilişkin değerlendirmeler, izleyici bağlılığının korunmasına yönelik tartışmaları artırıyor.

HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Netflix’in işten çıkarma kararı, şirket hisselerinin son bir yılda yaklaşık yüzde 40 değer kaybettiği bir dönemde geldi. İşten çıkarma haberinin ardından hisselerde yaklaşık yüzde 1’lik yükseliş görüldü.

Şirket yönetimi, personel azaltımına rağmen yüksek etkili alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğini ve yıllık finansal hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlediğini belirtti.

Netflix’in işten çıkarma kararına ilişkin kamuoyuna yapılmış kapsamlı bir açıklama ise henüz bulunmuyor.