Netkent Üniversitesi'nden 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 4 milyon dolarlık burs

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, Türkiye'nin 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne destek olmak amacıyla mühendislik fakültesine bağlı bölümlerde 5 yılda toplam 1.000 öğrenciye yüzde 100 burslu 4 yıllık eğitim desteği veriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin evrensel teknolojik gelişimine öncülük etmek amacıyla 2020-2021 güz döneminde başlatılan "Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" bahar dönemi başvuruları 23 Kasım itibarıyla başladı.

Burs programı kapsamında Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümüne 2020-2021 bahar döneminde tam burslu 100 öğrenci alınacak.

Toplam 1.000 öğrencinin mühendislik fakültesi 4 yıllık lisans programlarına kabul edileceği "Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" ile öğrencilere toplam 4 milyon dolar değerinde destek sağlanacak. Adaylar, 13 Aralık 2020'ye kadar "www.yarinlarbizim.org" internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Programa kabul edilecek öğrenciler, sektörlerindeki tecrübeleri ile meslek yaşamlarında en üst düzeye ulaşmış kişilerden oluşan, bağımsız bir seçici kurul tarafından belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Vedat Eşkinat, şunları kaydetti:

"Bu dev eğitim desteğini hayata geçirirken motivasyonumuz çok açık. Aziz vatanlarımız Türkiye'nin bir yazılım devi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bir yazılım üssü olmasına destek verirken, bu ideali gerçekleştirecek, küresel düzeyde rekabet edebilecek bilgiye sahip, konusunda ve entelektüel anlamda tam donanımlı, bilimsel gelişimi kucaklayan mühendisler yetiştirmek.

Üniversitemizin kuruluş idealini, yani 'bilimin ışığında doğan ülkümüzü' sonsuza kadar yaşatacak bu bilim yuvasında, Türkiye'nin, KKTC'nin, Türk dünyasının ve evrensel bilim hayatının yükselmesine ne kadar katkı sağlayabilirsek kendimizi o kadar mutlu hissedeceğiz."