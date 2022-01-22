Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, eski belediye başkanı Rasim Arı'nın iddialarına ilişkin açılmaya yaptı.

Savran, yazılı açıklamasında, Arı'nın gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği röportajda Nevşehir Belediyesini hedef alan açıklamalarının gerçekle bağdaşmadığını belirtti.

Başkan Savran, sağlık sorunları dolayısıyla 29 Ocak 2021'de Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Arı'nın yolsuzlukların üzerine gitmesi sebebiyle baskı gördüğü yönündeki iddialarını yalanladı.

Söz konusu soruşturmanın, Arı'nın belediye başkanı seçilmeden önce başlatıldığını vurgulayan Savran, "İddia sahibi kişinin, yolsuzlukların üzerine gitmesi sebebiyle baskı gördüğü, bu nedenle silahlı saldırıya uğradığı, gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü, bahse konu dosya, kendisi Nevşehir'de bile yaşamazken 2018 yılı kasım ayında açılan bir dosyadır ve süreç halen devam etmektedir. Başkanlığım döneminde de konu ile ilgili müfettiş incelemeleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Arı'nın, 21 aylık görev süresinde 319 kişiyi belediye bünyesinde işe aldığını kaydeden Savran, göreve gelmesinin ardından bu kişilerin hiçbirinin işten çıkarılmadığını kaydetti.

Savran, Arı'nın döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapan kişinin yeni dönemde veznedar olarak çalıştırıldığı iddiasının da doğru olmadığını ifade etti.

Arı'yı gerçekleri çarpıtarak siyasi çıkar sağlamaya çalışmakla suçlayan Savran, şunları kaydetti:

"'Başkan yardımcısını veznedar olarak çalıştırdılar iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu kişi göreve başladığım günden itibaren, hak kaybına uğramaması için 3 ay süre ile başkan yardımcılığı görevinde tutulmuştur. Şu anda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde uzman olarak göreve devam etmektedir. Bugüne kadar veznedar olarak hiç görevlendirilmemiştir. Daha önce hekim, bugünlerde belediye başkanı olarak hizmet ettiğim halkıma, icap eder ve görev düşerse temizlik personeli olarak ya da Rasim Arı'nın ifadesiyle 'çöpçü' olarak hizmet etmekten onur ve gurur duyarım. Göreve başladığım tarihten itibaren yapılan tüm personel yeri ve görev değişiklikleri verimli çalışma düşüncesi esas alınarak yapılmıştır. Hekimlik mesleğim süresince mesleğimi icra ederken insanlara ayrımcılık yapmadığım gibi başkanlığım süresince de yapmadım, yapmayacağım."