Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, "Türk Kadını Ülkemizin Gelişmesinde Önemli Bir Güçtür"

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, "Türk Kadını Ülkemizin Gelişmesinde Önemli Bir Güçtür"

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türk kadınının bilgi ve becerisi ile Türkiye'nin gelişme atağında önemli bir güç oluşturduğunu söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen,
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türk kadınının bilgi ve becerisi ile Türkiye'nin gelişme atağında önemli bir güç oluşturduğunu söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk tarihi boyunca da kadının toplum hayatında hep anne olma özelliği ile de el üzerinde tutulduğunu ve toplumun önderlerinden olduğunu kaydeden Seçen, Türk Milletinin var olma savaşı olan Kurtuluş Savaşı'nda da Türk kadınının erkeği ile birlikte bir çok fedakarlıklara imza attığını dile getirdi.

Seçen mesajında daha sonra şu görüşlere yer verdi: "Toplumumuzda kadın annedir, kadın eli öpülesi, cennetin ayaklarının altında olduğunun müjdelendiği, fedakarlık ve cesaretin simgesidir. Türk kadını sosyal hayatın içerisinde en temel güçlerimizden birisidir. Kadınlarımızın her alanda daha bilgili ve daha becerili olabilmesi için Nevşehir Belediyesi olarak bugüne kadar bir çok çalışmayı ortaya koyduk. Kapadokya Eğitim Merkezi ve Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi tarafından birçok branşta açtığımız eğitici kurslarımızla kadınlarımızın bir çok alanda eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Nevşehir, sadece erkeklerin değil, kadınlarımızın da engin bilgi birikimi ve tecrübeleri ile ciddi gelişmeler sağlayacaktır. Bu duygular içerisinde kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum." - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Nevşehir, Güncel
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