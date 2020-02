Nevşehir Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap seti dağıtıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından devlet okullarında okuyup da üniversite sınavlarına hazırlanan 12.sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık kitap seti hediye etti.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Nevşehir'de devlet okulunda okuyup da üniversite sınavına hazırlanan bin 417 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitap seti hediye etti. Nevşehir Merkez Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Arı gençler ile bir süre sohbet etmesinin ardından Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan üniversiteye hazırlık kitap setlerini dağıttı. Kitap dağıtımında öğrenciler ile de bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Rasim Arı asla bu yolculukta yalnız olmadıklarını ifade ederken öğrencilere stres yapmayın çağrısında bulundu.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı açıklamasında, "12.sınıfta üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize kitap hediye ediyoruz. Bugüne kadar bu şehirde böyle bir şey oldu mu bilmiyorum. Ama bu şehre geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman ifade ettiğimiz bir şey var. Bu şehirde bizden küçüklerin ağabeyi, yaşıtlarımızın kardeşi ve bizden büyüklerin evladı olacağımızı ifade etmiştik. Hamd olsun bunu gerçekleştirmenin ve bunu da toplumda bu şehrin insanların karşısında karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman ifade ediyoruz. Bizi bu şehirde gören hiçbir kimse bir belediye başkanını görmüş gibi değil ağabeyini, kardeşini veya evladını görmüş gibi davranıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ama bu şehrin en önemli yapacağı şeylerden bir tanesi bu şehrin gençlerini gözümüzün nuru dediğimiz gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlayabilmektir. ve her yaptığım işte birinci derece gençlerin hayatlarını kolaylaştırabilmek ve onlara daha iyi şeyler sunabilmek, onların hoşuna gidebileceği şeyleri yapmaktır. Şehirde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl bin 417 tane devlet okulunda okuyan gençlerimiz üniversiteye hazırlanıyordu. Onların bu yolculuğunda bizimde bir nebze katkımız olsun. Gençlerimizin ihtiyacı olan kitapları onlara hediye edelim ve beraber bu yolculukta bizim de bir tuzumuz olsun diye böyle bir şey gerçekleştirdik. İnşallah evlatlarımız mutlu olur. İnşallah arzu ettikleri hedefledikleri ve hayalini kurdukları üniversitelerine girerler. Hem ülkemize hem şehrimizin kalkınması için beraber onlarla mücadele ederiz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bir projeydi ve bugün de onun dağıtımını yaptık" dedi.



"Bizim en büyük sermayemiz gençlerimizdir"



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kitap dağıtımı esnasında öğrencilere 19 Şubat Çarşamba günü Nevşehir Belediyespor'un Halide Edip Adıvar SK karşılaşması öncesinde kavurma partisi düzenleyeceklerini ifade ederken öğrencileri de maça davet etti. Belediye Başkanı Arı, "Kardeşlerimize kitap hediye edince o kadar mutlu olmadılar ama Çarşamba günü size kavurma partisi var deyince daha çok mutlu oldular. Şimdi kitapları toplayacağım. Kavurmaları getireceğim. Şaka bir yana gençlerimiz çok mutlu oldular. Hepsinin gözlerinden o mutluluk ve keyif gözüküyor. Bizde onların gözlerindeki pırıltıyı görünce mutlu oluyoruz. Bu ülkenin de bu şehrinde en büyük sermayesi gençler. Bizde gençlerimizle yolculuğa devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR