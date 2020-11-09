Nevşehir Belediyesince hazırlanan "Dijital Eğitim Platformu" hizmete sunuldu - Son Dakika

Nevşehir Belediyesince hazırlanan "Dijital Eğitim Platformu" hizmete sunuldu

09.11.2020 17:53
Nevşehir Belediyesince hazırlanan

Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kentteki ortaokul ve lise öğrencilerinin ücretsiz yaralanabileceği "Dijital Eğitim Platformu"nun hizmete girmesi dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kentteki ortaokul ve lise öğrencilerinin ücretsiz yaralanabileceği "Dijital Eğitim Platformu"nun hizmete girmesi dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantı, "Dijital Eğitim Platformu"nun çalışma sistemini anlatan kısa filmin gösterimi ile başladı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin, internet ortamında sınırsızca kullanabileceği platformda canlı ve kayıt ders anlatımlarını izleyebileceğini, deneme sınavı ve testlere katılarak seviyelerini ölçebileceğini belirtti.

Uygulamanın, herkesin eğitim hakkından eşit yararlanabilmesi amacıyla hazırlandığını dile getiren Arı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun hazırlanan zengin içeriklerin öğrencilerin başarısına önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Platformun on-line ders ve sınavların yanı sıra rehberlik ve psikolojik destek hizmeti ile zenginleştirildiğini aktaran Arı, "Belediyemizce 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün evlatlarımızın faydalanabileceği bir eğitim platformu oluşturduk. Çocuklarımız arzu ettikleri dersleri izleyebilecek, eksik bilgi sahibi olduklarını düşündükleri konuları üyelikle açacakları profilden diledikleri gibi seçip izleyebilecek. Gençlerin ihtiyacı olan eğitim uygulamalarının her biri bu platformda mevcut. İl merkezinin yanı sıra tüm ilçe, belde ve köylerimizdeki çocuklarımız tamamen ücretsiz olarak buradan faydalanabilecek. Belediye olarak şehirde fiziksel değişimleri yapıyoruz ama eğitimde de her bir evladımızın hizmet almasını temin etmek istiyoruz." diye konuştu.

Rasim Arı, Kapadokya, Nevşehir, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesince hazırlanan 'Dijital Eğitim Platformu' hizmete sunuldu - Son Dakika


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