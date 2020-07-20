Nevşehir Belediyesinin logosu değişti - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı düzenlediği basın toplantısı ile Nevşehir Belediyesine ait yeni logoyu kamuoyuna tanıttı.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı düzenlediği basın toplantısı ile Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni logoyu tanıttı. Nevşehir Belediyesine ait yeni logoda, peribacaları, atlar ve lale figürleri yer aldı. Nevşehir Belediyesinin yeni logosunda Kapadokya bölgesini simgeleyen peribacaları, Kapadokya bölgesinin aynı zamanda güzel atlar diyarı olarak anılmasından dolayı at figürlerinin yanı sıra Nevşehir'in mimarlarından Lale Devri'nin ünlü sadrazamı Damat İbrahim Paşa'yı simgeleyen laleler yer aldı.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı logo tanıtımında yaptığı açıklamada yeni logonu daha dinamik ve Nevşehir'i anlatan bir logo tasarımı olduğunu ifade etti. Arı, "Yeni logomuzda Lale Devrinin ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın yadigarı laleler bulunuyor. Güzel atlar diyarından atlarımız var. ve bölgemizin vazgeçilmezi peribacasından oluşan bir logomuz var. Yeni logomuz daha dinamik, daha görsel, daha heyecan uyandırıcı bir logo oldu. İnşallah şehrimize logomuzda hayırlı olur. Allah utandırmasın" dedi. - NEVŞEHİR