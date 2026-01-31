Nevşehir'de 2.368 Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Yerel

Nevşehir'de 2.368 Konut Kura Çekimi Yapıldı

Nevşehir\'de 2.368 Konut Kura Çekimi Yapıldı
31.01.2026 13:24
TOKİ'nin Nevşehir'de inşa edeceği konutlar için kura çekimi gerçekleştirildi, 10.075 başvuru yapıldı.

Nevşehir'de TOKİ kapsamında yapımı planlanan 2 bin 368 konutun kura çekilişi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde canlı olarak gerçekleştirildi. Konutlar için toplam 10 bin 75 başvuru yapıldı.

Kura çekiliş törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nevşehir Merkez başta olmak üzere Avanos, Ürgüp, Gülşehir, Derinkuyu, Kozaklı, Hacıbektaş ve Acıgöl ilçelerini kapsayan projelerle il genelinde dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacına önemli ölçüde çözüm sunulması hedefleniyor. Modern, depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı şekilde planlanan konut projelerinin, sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda il genelinde ekonomik ve sosyal hareketliliğe de katkı sağlaması bekleniyor. İnşaat sürecinde sağlanacak istihdamla yerel ekonominin canlandırılması amaçlanıyor. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut; Türkiye'nin sosyal konut üretiminde dünyaya örnek bir model ortaya koyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar' anlayışı doğrultusunda konut üretmeye devam ediyoruz. Bugün burada kura çekiyoruz, ancak kura çıkmayan vatandaşlarımız için de yeni kampanyalar ve yeni projeler hazırlamaya devam edeceğiz" dedi. TOKİ'nin yalnızca konut değil, yaşam alanları inşa ettiğini vurgulayan Bulut; yatay mimari anlayışı, sosyal donatı alanları, camileri, meydanları ve yeşil alanlarıyla yeni yaşam alanları oluşturulduğunu ifade etti. Nevşehir'de bugüne kadar 11 binin üzerinde konutun tamamlandığını hatırlatan Bulut, yeni projeler için de arsa üretim çalışmalarının başladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kura çekilişine geçildi. Kura sonucu konut almaya hak kazanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. 60 yaşından sonra ev sahibi olacaklarını söyleyen Feridun Baki; "Emekli kontenjanından müracaat ettim. Kurada adımız çıktı. Bu yaştan sonra bir ev sahibi olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şimdi evimize gidip bunun sevincini yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Sema Baki' ise; "60 yaşında bir evimiz oldu. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir'de kura çekimi yapılan konut dağılımı ise şöyle: Nevşehir Merkez 600, Göreme 300, Kavak 94, Kaymaklı 50, Sulusaray 43, Acıgöl 100, Acıgöl Karapınar 101, Avanos 189, Avanos Özkonak 79, Avanos Kalaba 50, Avanos Türkeli 63, Derinkuyu 120, Gülşehir 200, Hacıbektaş 100, Kozaklı 100, Ürgüp 100, Ürgüp Ortahisar 79 olarak belirlendi. - NEVŞEHİR

