Nevşehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Nevşehir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında düzenlenen etkinlikte, ateşleri ölçülerek alana giren sporcular, sosyal mesafe ve maske takarak spor yaptı.

Sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen programda, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, sporcuların gösterilerini izledi.

Antrenörlerden gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi alan protokol üyeleri masa tenisi, okçuluk, voleybol, basketbol, bisiklet ve badminton etkinliklerine katılarak gençlerle birlikte spor yaptı.