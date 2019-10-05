Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Celal Kebapçı'nın (73) kullandığı traktör, Ulaşlı köyü Aksalur yolu mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kebapçı'nın cenazesi, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir, Ulaşlı, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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