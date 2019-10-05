Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
1 saat önce
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Celal Kebapçı'nın (73) kullandığı traktör, Ulaşlı köyü Aksalur yolu mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kebapçı'nın cenazesi, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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