Nevşehir'de iki gasp zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de küçük yaştaki çocukların cep telefonlarını gasbeden iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Kayseri Caddesi'nde önceki gün, B.Ö. ve Y.M.E'nin cep telefonları kimliği belirsiz iki genç tarafından gasbedildi.

Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, telefonların, Ö.M.S. (24) ve Z.Ö. (23) tarafından gasbedildiğini belirledi.

Ekipler, iki zanlıyı, Cevher Dudayev Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.M.S. ve Z.Ö, çıkarıldıkları mahkemece "yağma" suçundan tutuklandı.