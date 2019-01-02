Nevşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, Hatice- Fikret Özer çifti yaşamını yitiridi, 3 kişi yaralandı.
NEVŞEHİR'in Avanos
ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, Hatice- Fikret Özer çifti yaşamını yitiridi, 3 kişi yaralandı.
Avanos- Kalaba
yolu Devebağırtan mevkiinde M.A'nın kullandığı 38 ZZ 495 plakalı otomobil ile Fikret Özer yönetimindeki 55 DS 633 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Fikret Özer (60) ve yanındaki eşi Hatice Özer
(58), olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cenazeler, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü M.A. ile Hatice U. (39) ve Şakir U. (43), sağlık ekipleri tarafından götürüldükleri Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Nevşehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:39 Kaynak: DHA
Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak
Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu
70 Milyonluk Bileti Satan Seyyar Satıcı: İnşallah Beni Unutmaz