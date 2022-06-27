İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Şubesi ile Çevre, Doğa, Hayvanları Koruma Timi tarafından trafik ve çevre suçlarını önlemek amacıyla havadan denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

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