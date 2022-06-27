Nevşehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Nevşehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

27.06.2022 10:27
Nevşehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Şubesi ile Çevre, Doğa, Hayvanları Koruma Timi tarafından trafik ve çevre suçlarını önlemek amacıyla havadan denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Denetimde, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı geçiş, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme kurallarına uymayan sürücüler, kontrol noktasında durduruldu.

Uygulamada, kural ihlali yapan 17 araç sürücüsüne 33 bin 85 lira para cezası kesildi.

Sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirildi.

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Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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