Nevşehir'de petrol arama çalışmaları başladı - Son Dakika

Nevşehir'de petrol arama çalışmaları başladı

20.03.2021 10:15

- Nevşehir'de petrol arama çalışmaları başladı Tosun, "İnşallah ülkemiz bir müjde vermek istiyoruz" Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkında müteallik kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir'de petrol arama ruhsatı alan İndigo...

- Nevşehir'de petrol arama çalışmaları başladı

Tosun, "İnşallah ülkemiz bir müjde vermek istiyoruz"

NEVŞEHİR - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkında müteallik kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir'de petrol arama ruhsatı alan İndigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun sondaj çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Resmi Gazete'de petrol arama izni alınmasının ardından petrol arama çalışmaları ile ilgili izinleri alan İndigo Grup Nevşehir'de sondaj çalışmalarına başladı. İndigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun yaptığı açıklamada sondaj çalışmalarına başladıklarını ifade ederken "inşallah ülkemize bir müjde vermek istiyoruz" dedi. Tosun, "Biz 2012 yılından beri bölgede Kapadokya'da yaklaşık bin 500 kilometrelik alanda jeotermal arama çalışmaları yapıyorduk. Bunlarında birçok neticelerini almaya başladık. Tabi jeotermal ile çalışırken aynı zamanda bölgenin jeolojisini çalışmaya başladık. Buna bağlı belli veriler önümüze gelmeye başladı. ve dedik ki dünyadaki örneklerine bakarak volkanik bölgelerde Shell gaz, doğalgaz, petrol olduğunu biliyorduk. Bizde bu niye yok diye aramalara başladık. Bunun için de ilk etapta üç saha aldık. ve bunlarla bir çalışma yapacağız. İnşallah ülkemize bir müjde vermek istiyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Sondaj çalışmalarımıza başladık. Bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

"Biz olaya pozitif bakıyoruz"

İndigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun petrol arama çalışmalar konusunda inşallah başarıya ulaşacağız dedi. Tosun, "Biz bölgede birçok alanda balonların kurulması, ilk lüks tesisin yapılması jeotermal çalışmaların yapılması ve bunlara bağlı olarak Türkiye'nin en iyi otellerini de yapacağız buraya. Biz don kişot gibi çalışıyoruz. İnşallah petrolde de bunu başarıya ulaştırırız. ve bölgemize katkı sağlarız. Nevşehir o anlamda çok önemli. Biz olaya pozitif bakıyoruz" diye konuştu.

Nevşehir'de petrol arama çalışmaları başladı
Nevşehir'de petrol arama çalışmaları başladı
Nevşehir'de petrol arama çalışmaları başladı
Nevşehir'de petrol arama çalışmaları başladı

Ömer Tosun, Nevşehir, Gazete, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de petrol arama çalışmaları başladı - Son Dakika


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