Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Nevşehir, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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