Nevşehir'de vatandaşları sahura mobil davul timi kaldırıyor - Son Dakika
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Nevşehir'de vatandaşları sahura mobil davul timi kaldırıyor

6 saat önce

Nevşehir'de vatandaşları sahura mobil davul timi kaldırıyor Davulcuların bahşişi belediyeden Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında davulcuların kapı kapı gezmesine engel olmak amacıyla Ramazan davulcularının iptal edilmesinin ardından Nevşehir Belediyesi mobil davul...

Nevşehir'de vatandaşları sahura mobil davul timi kaldırıyor

Davulcuların bahşişi belediyeden

NEVŞEHİR - Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında davulcuların kapı kapı gezmesine engel olmak amacıyla Ramazan davulcularının iptal edilmesinin ardından Nevşehir Belediyesi mobil davul timi oluşturarak bahşişler belediyeden dedi.

11 ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan davulcular bu yıl korona virüs ile mücadele kapsamında birçok şehirde askıya alındı. Nevşehir Belediyesi ise kendi bünyesinde oluşturduğu mobil davul timi ile vatandaşları sahura kaldırırken davulcuların bahşişi belediyeden sloganı ile vatandaşları mobil davul timleri ile sahura kaldırıyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da sahur vaktinde mobil davul timlerine eşlik ederek vatandaşları sahura kaldırıyor. Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, biz bu şehrin insanlarını davulsuz bırakmayız. Mutlak manada davulla sahura uyanmalarını temin etmek isteriz. O yüzden belediye olarak biz 10 tane aracımızı, şoförümüzü ve davulcumuzu ayarladık. Bu sene diyoruz ki bahşişler belediyeden" dedi. Arı," Biliyorsunuz virüs hadisesinden dolayı sosyal mesafeyi muhafaza edilip insanların bir araya gelmesini engellemeye çalışılan politika izleniyor. İçişleri Bakanlığımızda bu konuda farklı genelgeler yayınlıyor. Onlardan bir tanesi de davulcular ile alakalıydı. Davulculara müsaade edilmemesi eğer ediliyorsa dahi vatandaşın kapına davulcuların gitmemesiydi. Dolayısıyla şehrimiz bu yıl davulcusuz kalacak ve davul ile uyanamayacaktık. Ancak çocukluğumuzdan kalan bir nostalji var. Beraberinde hatta daha ötesinde bende köyden kalan bir alışkanlığım var. Bizde tantan çalma teneke çalma vardı. Dolayısıyla şehirde bu nostaljiyi yaşatabilmek bu kadar gerçekten bize geçmişi hatırlatabilecek çocuklarımıza bu milli manevi günlerimizin hazzını yaşatabilecek küçük ayrıntılar var ki bunlardan bir tanesi de davul hadisesiydi. Bizde dedik ki. Biz bu şehrin insanlarını davulsuz bırakmayız. Mutlak manada davulla sahura uyanmalarını temin etmek isteriz. O yüzden belediye olarak biz 10 tane aracımızı, şoförümüzü ve davulcumuzu ayarladık. Bu sene diyoruz ki bahşişler belediyeden. Bu kapsamda bugün davulcularımız ile birlikte halkımız ile kucaklaşmak için çıktık. Sahurda vatandaşlarımızı uyandırmak için mahalle mahalle şehrimizi geziyoruz" dedi.

Arı, "Bizimkisi bir aşk hikayesi"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı davul timlerine vatandaşların bakış açısının son derece güzel olduğunu ifade ederken biz bu şehrin insanına aşığız dedi. Arı, "Şükürler olsun. Sizin samimiyetinizi, sizin muhabbetinizi ve sizin içtenliğinizi gördükten sonra insanların size karşı bir sevgi beslememesi mümkün değil. O yüzden biz sürekli şunu söylüyoruz. Biz bu şehrin belediye başkanı değiliz. Bizim önümüzdeki sıfatı bir kenara bırakın. Biz küçüklerin ağabeyi, yaşıtlarımızın kardeşi, büyüklerimizin evladıyız. Bu noktada davrandığımız için şehrin hangi noktasında bir program olursa aynı muhabbetle karşılıyoruz. ve gecenin bu saatinde davul çalarak giden bir belediye başkanı birisi çıksa ne yapıyorsun kardeşim bu saatte diyebilir. Ama şükürler olsun onların sevgisi ve muhabbeti bizi onlara bağlıyor. Cumhurbaşkanımızın biz millete mecnunuz dediği gibi bizde bu şehrin insanına aşığız, sevdalıyız. Bu bir aşk hikayesi" diye konuştu.

Nevşehir'de vatandaşları sahura mobil davul timi kaldırıyor

Rasim Arı, Nevşehir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:45 Kaynak: İHA


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