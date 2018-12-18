Nevşehir'den Kısa Kısa

Nevşehir
Valisi İlhami Aktaş
, beraberindeki heyetle Hacıbektaş
ilçesindeki Süt ve Damızlık Düve İşletmesinde incelemede bulundu.
İlçeye bağlı Mikail köyünde faaliyete başlayan tesisi gezen Aktaş, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Aktaş, üretimin önemine değinerek, firma sorumlularına başarı diledi.
Programında Aktaş'a, Hacıbektaş Kaymakamı Yaşar Yiğit
Demirer ile İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün eşlik etti.
Nevşehir Belediyesi'nde "halk günü" uygulaması
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, halk günü uygulaması kapsamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları makamında ağırladı.
Başkan Seçen, vatandaşların taleplerini dinleyerek, ilgili birim amirlerine iletti.
Seçen, yaptığı açıklamada, hizmet anlayışında merkezin vatandaş odaklı olduğu bir çalışma prensibi içinde olduklarını belirtti.
Seçen, "Tüm gayretimiz hemşehrilerimizin derdine derman olabilmek. Bulunduğumuz bu makam halka hizmet makamı. Yaptığımız hizmetlerle eğer halkımızın gönüllerine dokunup, onların hayır dualarını alabiliyorsak ne mutlu. Halk günü uygulamamız ile vatandaşlarımızın bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz." dedi.
AK Parti Belediye Başkan Adayı Arı'nın seçim çalışmaları
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve beraberindeki heyetle kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaret programına, Nevşehir Karoserciler, Marangozlar ve Ağaç İşleri Odasını ziyaretle başlayan Arı, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Buradan Pazarcılar ve Esnaf Odası Başkanlığı'na geçen Arı, oda yönetimi ile görüşerek çalışmaları ve projeleri hakkında paylaşımlarda bulundu.
Daha sonra kentteki pazar yerini ziyaret eden Arı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.