Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi - Son Dakika

İktidara yönelik sert söylemleriyle bilinen Gazeteci Nevşin Mengü, Adem Metan'ın YouTube kanalında yayınladığı programına konuk oldu.

'Türkiye'de Tansiyon Düşmeli' başlıklı videoda Metan, Mengü'ye, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 tane olumlu şeyinden bahset desem ne söylemek istersin?" şeklinde bir soru yöneltti.

"GAYET ZEKİ BİRİSİ"

Soruya yanıt veren Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu ifadeler kullandı. Erdoğan'ın siyaseti iyi okuyabildiğini belirten Mengü, "Siyasi içgüdüsü çok iyi birisi, siyaseti okuyabiliyor. Bir de mesela hep Erdoğan veyaset altında mı falan deniyor, bence Erdoğan ne kandırılacak, ne de vesayet altına alınacak kadar saf biri değil, gayet zeki birisi" dedi.

"HAKKINI TESLİM ETMEK LAZIM"

Erdoğan'ın 20 yıldır iktidar olmasını başarısına bağlayan Mengü, "Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri o anlamda iyi okuyan cin gibi biri. Bunlar olumlu tarafları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Zaten öyle veya böyle başarılı olmasa bunca yıl iktidarda kalamaz, o anlamda hakkını teslim etmek lazım" ifadelerini kullandı.