NEVÜ'de üniversiteler arası hentbol şampiyonası başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından organize edilen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2. Lig Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası" başladı. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bütün takımlara müsabakalar öncesi centilmenlik içerisinde bir karşılaşma diledi.



NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı NEVÜ Spor Merkezinde başlayan müsabaka öncesi beraberinde Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Köse, TUSF Nevşehir İl Temsilcisi Doç. Dr. Özden Taşğın, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş ile Spor Merkezini ziyaret etti.



Müsabakalar öncesi takımlara centilmenlik içerisinde bir karşılaşma dileyen Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin sahip olduğu sportif alt yapısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü etkinliğe ev sahipliği yapacak bir üniversite konumunda olduğunu söyledi. Bağlı, "Anadolu'nun kültür beşiği Nevşehir'e ve üniversitemize öncelikle hoş geldiniz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, bundan sonra da her türlü sportif aktivitelere ev sahipliğini yapma arzusundayız. Çünkü üniversitemiz her türlü sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak alt yapıya sahip bir üniversite. Bununla birlikte ülkemizin dört bir tarafından öğrencilerimizi ve bütün meslektaşlarımızı da üniversitemizde kendi branşları ve meslekleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmaları açısından da bekliyoruz. Bu vesileyle iyi bir seyirci olarak, siz değerli sporcu arkadaşlarımıza ve antrenörlerimize bir kez daha teşekkür ederken, hoşgörünün ve centilmenliğin galip geldiği bir karşılaşmayla başarılar diliyorum" diye konuştu.



Ev sahipliğinden dolayı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve yönetimine teşekkür eden Nevşehir İl Temsilcisi Doç. Dr. Özden Taşğın ise "Kadim Anadolu topraklarına gelen siz değerli dostları öncelikle selamlarken, şehrimize ve üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve beş gün sürecek olan 2. Lig Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası'na şehir ve üniversite olarak ev sahipliği yapmak bizler için ayrıca büyük bir kıvanç oldu. Ayrıca şahsım ve federasyon adına Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya ev sahipliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ederken, bütün takımlarımıza da tekrardan dostluğun ve kardeşliğin galip geldiği bir karşılaşma diliyorum" diye konuştu.



Rektör Bağlı'nın günün anısına takım antrenörlerine plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından müsabakalar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi erkek hentbol takımlarının sahaya çıkmasıyla başladı. - NEVŞEHİR